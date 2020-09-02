Мостовой: Тедеско просто не доверял Тилю. У Гуса отличные качества, но не дали шанса

Бывший футболист сборной России и «Спартака» Александр Мостовой прокомментировал возможный переход полузащитника московской команды Гуса Тиля во «Фрайбург».

«Не сложилось у Тиля, потому что ему не доверял главный тренер. Он не подошёл под его взгляды на футбол, но это очень странно. Тедеско тоже пришёл в клуб под началом Цорна. По футбольным моментам он не выглядел плохо, где-то терялся, а где-то просто не давали шанса.



Мы не находимся внутри коллектива, чтобы точно сказать, кто виноват. В игре Тиля лично я ничего плохого не увидел. Он обученный парень, у него есть отличные качества. Он приехал в статусе звезды, а сел на скамейку, это тоже повлияло. Никого не будет устраивать, если изначально ты приезжал в статусе игрока основы, а потом выходишь на замену на 10-15 минут.



Ещё забавный факт, что он уезжает во «Фрайбург». Насколько мы знаем, из Германии Цорн и Тедеско. Вернётся ли он сильнее? Может быть, он во «Фрайбурге» будет здорово играть, и его захотят оставить. Да и возвращаться в «Спартак», не зная точно, нужен ты или нет, – так себе.



Так что, повторюсь, Тиль просто не попал под концепцию игры Тедеско. Чтобы у него в коллективе были какие-то проблемы, я не слышал. И ещё, он хочет играть, сколько ж можно сидеть на скамейке. Тем более он молодой, амбиции бьют через край», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.