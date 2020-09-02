Томас Цорн рассказал, как его увольняли из «Спартака»

Бывший генеральный директор «Спартака» Томас Цорн прокомментировал увольнение из московского клуба в июле.

«Конечно, для меня это было неожиданностью. Настолько большой, что даже не успел как следует попрощаться с болельщиками. Хочу воспользоваться случаем и поблагодарить их за поддержку, которую они оказывали на протяжении всей моей работы в клубе. Люди поддерживали нас, нашу молодую команду. Огромное спасибо за их вклад!



Состоялось заседание совета директоров. На нём Леонид Федун сообщил, что есть решение расстаться. Никаких признаков того, что это может случиться, не было. Конечно, в прессу попадали некоторые вбросы, но я на слухи никогда внимания не обращаю и не доверяю им. Ну вы сами знаете, сколько разговоров и инсайдов бывает — особенно вокруг «Спартака». Должность спортивного директора мне не предлагали. Думаю, это не имело смысла в данной конфигурации управления клубом.



В процессе заседания совета директоров прозвучало недовольство решениями судей против «Спартака». Но конкретных причин прекращения сотрудничества не называлось. В конце концов мы решили этот вопрос спокойно.

Конечно, не рассчитывал на такое развитие событий. В момент вступления в должность ставились конкретные задачи. У меня действовал контракт до 2022 года, план с 2019 по 2022-й утвердил совет директоров. Была цель расстаться с рядом игроков, сформировать новый состав, стабилизировать его. И уже в сезоне-2020/2021 бороться за еврокубки и внутренние титулы, чтобы в год столетия «Спартак» смог бы стать чемпионом.



Обида здесь неправильное слово. Мне жаль, что не удалось реализовать до конца намеченный план. Но, несмотря на это, слежу за командой, за Доменико, за ребятами, за их успехами, потому что всех знаю, собирал этот состав. Отставки — часть футбола. Так что обиды нет", — цитирует Цорна «Спорт-экспресс».