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Фернандеш — о ссоре с Линделёфом: это была игровая ситуация, её никто не принял всерьёз

Фернандеш — о ссоре с Линделёфом: это была игровая ситуация, её никто не принял всерьёз
Футбол / Лига Европы 0

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш рассказал о ссоре с защитником команды Виктором Линделёфом после второго пропущенного мяча в матче с «Севильей» (1:2) в полуфинале Лиги Европы.

«Виктор — один из тех, с кем у меня самые хорошие отношения в команде. В том числе потому, что он знает португальский язык. Сказанное мне было первыми словами, которые он выучил в Португалии. Мы всегда учим этому иностранцев. Но это была игровая ситуация, которую никто не принял близко к сердцу. Затем мы отправились на родину: он — в Швецию, я в — Португалию. При прощании мы обнялись, нам даже не нужно было разговаривать. Мы и без того поняли, что хотим сказать друг другу», — приводит слова Фернандеша A Bola.

Бруну Фернандеш ответил Моуринью и критикам
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