Отец Месси не договорился с «Барселоной» об уходе Лионеля

Хорхе Месси, отец аргентинского нападающего «Барселоны» Лионеля Месси, провёл безрезультатные переговоры с президентом каталонского клуба Хосепом Марией Бартомеу, утверждает Sport.es.

По данным источника, Бартомеу пытался убедить семью Месси, чтобы футболист остался. По словам президента, новый главный тренер команды Рональд Куман рассчитывает на Месси, поэтому клуб предлагает ему подписать новый контракт на 2 года. Отец Месси в свою очередь пытался договориться об уходе сына. В итоге ни одна из сторон не смогла убедить другую.

На встрече присутствовали Бартомеу, менеджер «Барселоны» Хавьер Бордас, а Хорхе Месси сопровождал его сын Родриго и юрист Хорхе Пекур.



Переговоры продолжатся в ближайшие дни. Месси пока не будет тренироваться под руководством Кумана.