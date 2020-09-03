«Режим «бьянконеро» включён». «Ювентус» провёл презентацию Артура

«Ювентус» провёл презентацию полузащитника Артура Рамоса, который перешёл в туринский клуб из «Барселоны».

Футболист прокомментировал презентацию в своём «Твиттере». «Режим „бьянконеро“ включён. День, который запомнится навсегда», — написал Артур.

Напомним, «Барселона» продала 23-летнего Артура в «Ювентус» за € 72 млн. В обратном направлении отправился боснийский полузащитник туринского клуба Миралем Пьянич, который обошёлся каталонцам в € 60 млн. Бразилец стал игроком «Ювентуса» по завершении сезона в испанском чемпионате.

Артур перешёл в «Барселону» летом 2018 года из бразильского «Гремио». В минувшем сезоне полузащитник провёл в чемпионате Испании 16 матчей, забил 3 гола и отдал 3 результативные передачи.