Ван де Бек взял 34-й номер в «МЮ» в честь экс-одноклубника по «Аяксу» пережившего кому

23-летний нидерландский полузащитник Донни ван де Бек, пополнивший состав английского «Манчестер Юнайтед», рассказал историю своего выбора игрового номера в клубе.

«Выбор 34-го номера был важен из-за моего хорошего друга Абдельхака Нури. Думаю, вы знаете его историю с его перенесённым сердечным приступом. Мы хорошие друзья с ним и его семьёй. Считаю его брата одним из моих лучших друзей.

Я решил взять именно тот номер, под которым выступал Нури, чтобы с этими цифрами у меня были хорошие воспоминания», — приводятся слова ван де Бека на официальном сайте «Манчестер Юнайтед».

Напомним, что полузащитник «Аякса» Дони ван де Бек стал игроком «Манчестер Юнайтед», вчера, 2 сентября. Игрок подписал с манкунианцами 5-летний контракт. Сообщалось, что «Аякс» без всяких переговоров принял предложение «Манчестер Юнайтед». Сумма трансфера составила € 40 млн плюс бонусы. На хавбека также претендовала «Барселона», но каталонцы не смогли приобрести игрока, несмотря на просьбу нового главного тренера Рональда Кумана.