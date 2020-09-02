Ван де Бек: нет стандарта выше, чем «Манчестер Юнайтед»

Полузащитник Донни ван де Бек прокомментировал свой переход из «Аякса» в «Манчестер Юнайтед».

«Я не могу объяснить, насколько это невероятно — присоединиться к клубу с такой удивительной историей. Хочу поблагодарить всех в „Аяксе“. Я вырос там, и у меня всегда будет особая связь с этим клубом. Теперь я готов сделать следующий шаг в своей карьере и выступать на высшем уровне, и нет более высокого стандарта, чем «Манчестер Юнайтед».

Все говорили, насколько прекрасна атмосфера «Олд Траффорд», и я с нетерпением жду возможности испытать это, как только фанаты смогут вернуться на стадион без опасности для их здоровья. В этой команде собраны одни из лучших полузащитников в мире, и я знаю, что могу учиться у них", — приводит слова ван де Бека пресс-служба клуба.