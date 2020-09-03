Агент ван де Бека подтвердил, что до пандемии имел договорённость с мадридским «Реалом»

Агент 23-летнего нидерландского полузащитника Донни ван де Бека, перешедшего в стан «Манчестер Юнайтед» из «Аякса» рассказал об интересе к игроку со стороны множества топ-клубов мира.

«Среди заинтересованных клубов были «Барселона», мадридский «Реал», «Ювентус» и «Арсенал». В марте всё было готово для перехода Донни в «Реал», но из-за пандемии коронавируса всё было отложено. У клубов пропал доход. Весь рынок изменился», — цитирует слова агента Football Espana.

Напомним, что полузащитник «Аякса» Дони ван де Бек стал игроком «Манчестер Юнайтед», вчера, 2 сентября. Игрок подписал с манкунианцами 5-летний контракт. Сообщалось, что «Аякс» без всяких переговоров принял предложение «Манчестер Юнайтед». Сумма трансфера составила € 40 млн плюс бонусы. На хавбека также претендовала «Барселона», но каталонцы не смогли приобрести игрока, несмотря на просьбу нового главного тренера Рональда Кумана.