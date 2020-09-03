«Барселона» может получить бонусы, если Луис Суарес перейдёт в «Ювентус» бесплатно

«Ювентус» продолжает вести переговоры о переходе нападающего «Барселоны» Луиса Суареса.



Как сообщает журналист Джанлука Ди Марцио на своём сайте, туринский клуб рассчитывает, что уругваец расторгнет контракт с сине-гранатовыми и присоединится к команде бесплатно. При этом «Ювентус» ценит хорошие отношения с «Барселоной» и готов прописать в договоре бонусы, которые будут выплачены каталонцам в случае удачного выступления Суареса в Италии.



Ранее сообщалось, что в услугах Луиса также заинтересованы «Пари Сен-Жермен» и «Аякс», однако «Ювентус» опережает их в борьбе за игрока.



Суарес выступает за «Барселону» с 2014 года. В прошлом сезоне 33-летний форвард провёл 36 матчей во всех турнирах на клубном уровне, забил 21 гол и отдал 10 результативных передач.

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