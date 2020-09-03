Матыцин, Газизов и Кикнадзе попали в лонг-лист рейтинга спортивных управленцев России

Сегодня подвели итоги первого этапа независимого рейтинга «Топ-100 профессионалов спортивной индустрии», объявлены имена участников лонг-листа. В список вошли 470 представителей отрасли, в том числе министр спорта России Олег Матыцин и заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко. Они заявлены в номинации «Управление международными и всероссийскими спортивными проектами». В ней также представлены Аркадий Дворкович — как президент Международной шахматной федерации, генеральный директор «Оргкомитета Волейбол 2020» Роман Станиславов и другие. Среди управленцев спортивными СМИ представлены 16 кандидатов, в том числе и управляющий директор «Чемпионата» Антон Сучков.



Как пояснили организаторы, фамилии этих кандидатов оказались в списке, так как их заявило отраслевое комьюнити. «Лонг-лист был сформирован на основе предложений спортивного сообщества: каждый желающий мог заявить свою или чужую кандидатуру в любой из 21 номинации. Всего было подано около 800 заявок. Их проверили эксперты консультативного совета, который состоит из учёных, общественных деятелей, а также представителей спортивных СМИ», — рассказал Артём Милаков, генеральный директор Strategium Conference, компании-организатора рейтинга.



Наибольшее количество претендентов было предложено в номинации «Предпринимательство в спортивной индустрии». Эксперты оставили в лонг-листе 67 кандидатов, в том числе президента «Краснодара» Сергея Галицкого.



На строчку в окончательном списке рейтинга претендуют и другие управленцы профессиональных спортивных клубов, но в номинации с одноимённым названием. Среди кандидатов — генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов и гендиректор «Локомотива» Василий Кикнадзе.



Состав «Топ-100» в свою очередь определят участники лонг-листа. Они будут ставить оценки своим соперникам и претендентам в смежных номинациях по принципу «все голосуют за всех». Таким образом, победителей можно будет считать профессионалами, признанными среди коллег. Планируется, что в каждой номинации будет представлено от 3 до 7 победителей.



Результаты рейтинга станут известны 29 октября на Международной конференции по спортивному маркетингу MarSpo 2020.