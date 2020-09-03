Месси забил лишь 16 голов в 2020 году, у Роналду и Левандовского — по 25

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси проводит один из самых слабых годов в карьере в плане результативности. Форвард сине-гранатовых в 2020 году сыграл 26 матчей, забив всего 16 мячей (четыре из них в ворота «Эйбара»). Трижды форвард поразил ворота соперников с пенальти.



Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду в 2020 году сыграл 25 матчей и забил 25 мячей (11 из них с пенальти). Всего семь раз нападающий уходил с поля без гола.



Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски и вовсе провёл 23 матча, но забил 25 мячей (четыре с пенальти). Всего четыре раза форвард не смог поразить ворота соперников.



33-летний Месси бойкотирует подготовку к новому сезону и рассчитывает расторгнуть контракт с «Барселоной» в одностороннем порядке. Главным претендентом на форварда является «Манчестер Сити».

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