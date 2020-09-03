Месси забил лишь 16 голов в 2020 году, у Роналду и Левандовского — по 25

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси проводит один из самых слабых годов в карьере в плане результативности. Форвард сине-гранатовых в 2020 году сыграл 26 матчей, забив всего 16 мячей (четыре из них в ворота «Эйбара»). Трижды форвард поразил ворота соперников с пенальти.
Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду в 2020 году сыграл 25 матчей и забил 25 мячей (11 из них с пенальти). Всего семь раз нападающий уходил с поля без гола.
Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски и вовсе провёл 23 матча, но забил 25 мячей (четыре с пенальти). Всего четыре раза форвард не смог поразить ворота соперников.
33-летний Месси бойкотирует подготовку к новому сезону и рассчитывает расторгнуть контракт с «Барселоной» в одностороннем порядке. Главным претендентом на форварда является «Манчестер Сити».
- 3 сентября 2020
-
12:55
-
12:48
-
12:46
-
12:37
-
12:21
-
12:14
-
12:00
-
11:49
-
11:35
-
11:12
-
11:01
-
10:38
-
10:10
-
09:54
-
09:53
-
09:37
-
09:31
-
08:30
-
06:57
-
06:11
-
05:51
-
03:20
-
02:56
-
02:40
-
02:21
-
02:02
-
01:50
-
01:25
-
00:59
-
00:46
-
00:39
-
00:23
-
00:18
-
00:16
- 2 сентября 2020
-
23:50