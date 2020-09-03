Колосков: вряд ли Дзюба выйдет в паре с Соболевым, Александра могут выпустить во втором

Почётный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков оценил перспективы сборной России в предстоящих матчах Лиги наций.
«Понятно, что наша сборная лучше готова, прежде всего физически: уже проведено шесть туров чемпионата, вкатились в сезон. Другое дело — много потерь, людей, которые не выходили в стартовых составах. Сыгранности за три дня не добьёшься. Сборная Сербии — неуступчивая и техничная команда. Скорее всего, игра будет не зрелищной, но острой. Сумасшедших скоростей ждать не стоит.
У Лиги наций есть цель — занять первое место, чтобы перейти в более высокооплачиваемую группу. Каждый футболист хочет показать, на что он способен. Конечно же, немаловажно и хорошее материальное стимулирование. По совокупности всех этих факторов можно считать, что у сборной России есть определённое преимущество.
Отсутствие Головина и Черышева? Это же не Месси с Роналду, которые определяют игру. Они хорошие футболисты, которые вписываются в состав. Вряд ли Дзюба выйдет в паре с Соболевым в первом тайме, если потребуется навешивать в штрафную, Александра могут выпустить во втором», — сказал Колосков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.
- 3 сентября 2020
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