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Первый тренер Дзюбы: Артём после ухода из «Локо» займётся другой деятельностью

Первый тренер Дзюбы: Артём после ухода из «Локо» займётся другой деятельностью
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Александр Шупляков, первый тренер нападающего Артёма Дзюбы, прокомментировал новость об уходе футболиста из московского «Локомотива».

«Было видно, что в «Локомотиве» есть своя кухня, поэтому болельщики и журналисты чувствовали, что Дзюба покинет команду. Я думаю, что Артём будет где-то делать рекламы и заниматься подобным родом деятельностью, хотя могу ошибаться. Если сравнить Дзюбу со знаменитым португальцем, то Артёму ещё играть и играть.

Что касается команд РПЛ, то Дзюба что-то может предложить генеральным директорам клубов. Однако, мне кажется, что Артём займётся другой деятельностью, а футбол уйдёт на второй план», — сказал Шупляков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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