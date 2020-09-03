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Женская и мужская сборные Бразилии будут получать одинаковые выплаты

Женская и мужская сборные Бразилии будут получать одинаковые выплаты
Футбол / Южная Америка 0

Бразильская конфедерация футбола уравняла выплаты мужской и женской национальным командам, сообщается на официальном сайте организации.

Представители сборных будут получать одинаковые призовые, а в период сборов и проведения международных матчей им будут положены равные ежедневные выплаты.

«Различий по половому признаку больше нет, поскольку мы одинаково относимся к мужчинам и женщинам», — заявил президент конфедерации Рожерио Кабокло.

Мужская сборная Бразилии по футболу является пятикратным чемпионом мира и девятикратным обладателем Кубка Америки. В свою очередь женская национальная команда один раз становилась серебряным призёром мундиаля, а также пять раз выигрывала чемпионат Южной Америки.

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