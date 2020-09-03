Женская и мужская сборные Бразилии будут получать одинаковые выплаты
Бразильская конфедерация футбола уравняла выплаты мужской и женской национальным командам, сообщается на официальном сайте организации.
Представители сборных будут получать одинаковые призовые, а в период сборов и проведения международных матчей им будут положены равные ежедневные выплаты.
«Различий по половому признаку больше нет, поскольку мы одинаково относимся к мужчинам и женщинам», — заявил президент конфедерации Рожерио Кабокло.
Мужская сборная Бразилии по футболу является пятикратным чемпионом мира и девятикратным обладателем Кубка Америки. В свою очередь женская национальная команда один раз становилась серебряным призёром мундиаля, а также пять раз выигрывала чемпионат Южной Америки.
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