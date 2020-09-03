Шунин и Дзюба — в стартовом составе сборной России на матч с Сербией

Стали известны стартовые составы сборной России и сборной Сербии на матч Лиги наций.
Россия: Шунин, Фернандес, Семёнов, Джикия, Жирков, Караваев, Зобнин, Оздоев, Ионов, Бакаев, Дзюба.
Запасные: Гильерме, Джанаев, Петров, Нойштедтер, Сорокин, Фомин, Кудряшов, Кузяев, Газинский, Миранчук, Соболев, Смолов.
Сербия: Дмитрович, Миленкович, Ни. Максимович, Павлович, Лазович, Костич, Не. Максимович, Гудель, Милинкович-Савич, Тадич, Митрович.
Запасные: Райкович, Роцков, Младенович, Груйич, Коларов, Митрович, Гачинович, Влахович, Деспотович, Йович, Джуричич, Льяич.
Встреча 1-го тура Лиги B группового этапа Лиги наций пройдёт на ВТБ Арене — Центральном стадионе „Динамо“ им. Льва Яшина в Москве, стартовый свисток прозвучит в 21:45 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Россия — Сербия.
- 3 сентября 2020
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