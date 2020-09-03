Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Иконы спорта
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Шунин и Дзюба — в стартовом составе сборной России на матч с Сербией

Шунин и Дзюба — в стартовом составе сборной России на матч с Сербией
Футбол / Лига наций УЕФА 0

Стали известны стартовые составы сборной России и сборной Сербии на матч Лиги наций.

Россия: Шунин, Фернандес, Семёнов, Джикия, Жирков, Караваев, Зобнин, Оздоев, Ионов, Бакаев, Дзюба.

Запасные: Гильерме, Джанаев, Петров, Нойштедтер, Сорокин, Фомин, Кудряшов, Кузяев, Газинский, Миранчук, Соболев, Смолов.

Сербия: Дмитрович, Миленкович, Ни. Максимович, Павлович, Лазович, Костич, Не. Максимович, Гудель, Милинкович-Савич, Тадич, Митрович.

Запасные: Райкович, Роцков, Младенович, Груйич, Коларов, Митрович, Гачинович, Влахович, Деспотович, Йович, Джуричич, Льяич.

Встреча 1-го тура Лиги B группового этапа Лиги наций пройдёт на ВТБ Арене — Центральном стадионе „Динамо“ им. Льва Яшина в Москве, стартовый свисток прозвучит в 21:45 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Россия — Сербия.

Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020