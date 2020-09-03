Агент Тиля: Гус был счастлив в Москве, но каждый футболист хочет играть

Фулько ван Куперен, представляющий интересы полузащитника «Спартака» Гуса Тиля, прокомментировал его переход во «Фрайбург» на правах аренды.

«Гус был счастлив в Москве, но каждый футболист хочет играть. «Фрайбург» — отличный клуб с хорошей историей, они играют в классный футбол. Там Тиль сможет играть на своей родной позиции. Хочет ли Гус после аренды вернуться в «Спартак» и бороться за место в старте? Посмотрим. Следующий год — это следующий год», — сказал ван Куперен в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Сообщалось, что год аренды Тиля обойдётся «Фрайбургу» чуть меньше € 1 млн. Зарплату на себя берёт немецкий клуб. В контракте прописано право выкупа хавбека «Фрайбургом» при определённых достижениях.



В нынешнем сезоне 22-летний хавбек принял участие в 3 матчах Российской Премьер-Лиги (0 — в основном составе), провёл на поле в общей сложности 12 минут и результативными действиями не отметился. Контракт футболиста с российским клубом действует до лета 2023 года.