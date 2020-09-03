Гризманн: мы просто надеемся, что Месси останется в «Барселоне»

Нападающий «Барселоны» Антуан Гризманн прокомментировал возможный уход Лионеля Месси из клуба.

«Стараемся узнавать новости о ситуации с Месси, но это происходит только между ним и клубом. Мы просто надеемся, что он останется. Следим за информацией, но ничего не знаем. Сейчас я сосредоточен на сборной», — цитирует Гризманна L'Equipe.

Отец аргентинского футболиста ранее подтвердил, что тот рассматривает вариант, при котором Месси останется в каталонской команде ещё на один сезон. Месси-старший сказал также, что встреча с президентом сине-гранатовых Хосепом Марией Бартомеу прошла «очень хорошо».



Напомним, Месси не собирается готовиться к сезону в составе сине-гранатовых и намерен покинуть «Барселону». В клубе в свою очередь надеются, что Лионель изменит решение и присоединится к партнёрам. Согласно контракту, если он пропустит от 11 до 30 дней, то будет оштрафован на сумму в размере 25% заработной платы. Основным претендентом на 33-летнего форварда считается «Манчестер Сити».