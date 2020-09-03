Россия — Сербия: Дзюба открыл счёт с пенальти
Нападающий сборной России Артём Дзюба забил гол в матче с Сербией, реализовав пенальти. Счёт — 1:0, идёт второй тайм.
В начале второго тайма в атаке с ходу Алексей Ионов выполнил аккуратную передачу в штрафную, Зелимхан Бакаев опередил Страхиню Павловича, после чего получил толчок в спину. Судья назначил пенальти, Дзюба с «точки» уверенно пробил в угол ворот.
Встреча 1-го тура Лиги B группового этапа Лиги наций проходит на «ВТБ Арене — Центральном стадионе «Динамо» им. Льва Яшина» в Москве. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Россия — Сербия.
Обслуживает встречу шотландская бригада арбитров во главе Уильямом Колламом, помогают ему ассистенты Фрэнсис Коннор и Дэвид Макгичи. Резервный арбитр — Джон Битон.
- 3 сентября 2020
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