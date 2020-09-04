Тренер сборной Сербии назвал причины проигрыша в матче с Россией

Главный тренер сборной Сербии Любиша Тумбакович прокомментировал поражение в матче с Россией (1:3).



«Могу сказать, что это было качественное соревнование. Мы отработали как могли, но, тем не менее, чувствуется разница в силе команд. Если бы у нас было больше энергии и больше сил, было бы лучше. Неприятно проигрывать, но мы обязаны наверстать упущенное, чтобы в матче с Норвегией показать, на что мы способны.



Коларов и Льяич не играли в старте, потому что у них было мало тренировок и не было должного количества энергии. Тем не менее они важные игроки, которые нам нужны. Я как главный тренер решил сыграть в три центральных защитника, потому что это современный подход, и игроки знакомы с ним.



Большинство наших игроков только начали тренировки, они далеки от нужной формы. В России уже идёт сезон и их команда доминировала в этом плане, они показывали силу и энергию. В этой ситуации были допущены ошибки из-за потери концентрации. Могу сказать, что каждая сборная, которая играет в Лиге наций, имеет собственный подход, и на результат влияет именно это», — передаёт слова Тумбаковича корреспондент «Чемпионата» Павел Левкович.

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