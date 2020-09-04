В «ПСЖ» три новых случая заражения коронавирусом. Инфекцию выявили у Мауро Икарди
Нападающий «Пари Сен-Жермен» Мауро Икарди заразился коронавирусом, сообщает итальянский журналист Николо Скира в своём «Твиттере».
Пресс-служба «ПСЖ» не сообщала, что у Икарди обнаружен COVID-19, однако рассказала о результатах тестирования команды. Последние тесты ПЦР выявили три новых случая заражения коронавирусом в стане парижан
Напомним, что ранее коронавирусом заразились нападающий Неймар, полузащитники Анхель Ди Мария и Леандро Паредес. Все три игрока недавно вернулись из отпуска на Ибице.
Из-за пандемии коронавируса минувший розыгрыш Лиги 1 был завершён досрочно, а «ПСЖ» был признан чемпионом Франции. Также команда дошла до финала Лиги чемпионов, в котором со счётом 0:1 уступила мюнхенской «Баварии».
Неймар заразился коронавирусом. Инфекция подтвердилась у Ди Марии и Паредеса
- 4 сентября 2020
-
01:01
-
01:00
-
00:53
-
00:49
-
00:45
-
00:42
-
00:37
-
00:36
-
00:33
-
00:33
-
00:29
-
00:29
-
00:14
-
00:06
-
00:04
-
00:03
- 3 сентября 2020
-
23:55
-
23:54
-
23:45
-
23:39
-
23:36
-
23:36
-
23:35
-
23:11
-
23:10
-
22:50
-
22:48
-
22:42
-
22:37
-
22:21
-
22:12
-
22:09
-
22:00
-
21:53
-
21:46
Партнерский контент