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В «ПСЖ» три новых случая заражения коронавирусом. Инфекцию выявили у Мауро Икарди

В «ПСЖ» три новых случая заражения коронавирусом. Инфекцию выявили у Мауро Икарди
Футбол / Франция 0

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Мауро Икарди заразился коронавирусом, сообщает итальянский журналист Николо Скира в своём «Твиттере».

Пресс-служба «ПСЖ» не сообщала, что у Икарди обнаружен COVID-19, однако рассказала о результатах тестирования команды. Последние тесты ПЦР выявили три новых случая заражения коронавирусом в стане парижан

Напомним, что ранее коронавирусом заразились нападающий Неймар, полузащитники Анхель Ди Мария и Леандро Паредес. Все три игрока недавно вернулись из отпуска на Ибице.

Из-за пандемии коронавируса минувший розыгрыш Лиги 1 был завершён досрочно, а «ПСЖ» был признан чемпионом Франции. Также команда дошла до финала Лиги чемпионов, в котором со счётом 0:1 уступила мюнхенской «Баварии».

Неймар заразился коронавирусом. Инфекция подтвердилась у Ди Марии и Паредеса
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