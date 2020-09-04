Сборная Испании установила национальный рекорд по длительности серии игр с забитыми мячами

Сборная Испании установила национальный рекорд в игре 1-го тура Лиги наций УЕФА с Германией (1:1), сообщается в «Твиттере» Opta Sports.

Как отмечает источник, сборная Испании не покидает поле в официальных играх на протяжении уже 41 встречи, что и является новым рекордом в истории «Красной фурии». Последний раз испанцам не удалось забить гол в официальном матче в игре со сборной Италии (0:2) в июне 2016 года в 1/8 финала чемпионата Европы.



Напомним, что в матче 1-го тура Лиги наций сборная Германии сыграла вничью со сборной Испании. Встреча проходила на стадионе «Мерседес-Бенц-Арена» в Штутгарте и завершилась со счётом 1:1. На 51-й минуте счёт открыл нападающий немецкой команды Тимо Вернер, а на последних секундах добавленного времени счёт сравнял Хосе Гайя.

Во 2-м туре Лиги наций УЕФА сборная Испании в Мадриде на стадионе «Альфредо ди Стефано» примет сборную Украины.