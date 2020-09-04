Луис Энрике: я бы не расстроился поражению в игре со сборной Германии

Главный тренер сборной Испании Луис Энрике прокомментировал результат встречи 1-го тура Лиги наций со сборной Германии (1:1), счёт в которой стал равным благодаря голу защитника испанцев Хосе Гайя на 5-й добавленной минуте.
«Я бы не расстроился поражению в игре со сборной Германии, но я бы остался зол, что игроки не добились того результата, которого они заслуживали. Я даже не ожидал увидеть такое хорошее движение от своих игроков. Добыть очки на последних минутах – это большая радость, иногда исход встречи становится справедливым.
Считаю, что в первом тайме у нас было больше явных голевых моментов. После забитого мяча Германия решила сыграть от обороны, после чего мы и решили перейти на игру с флангами. Ферран Торрес был великолепен, Ансу Фати – продемонстрировал яркий дебют. Те, кто только начинает делать первые шаги в сборной, отлично поработали. Со временем они начнут получать больше игрового времени. Мне нравится их настрой и желание работать», — цитирует Луиса Энрике Marca.
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