Луис Энрике: я бы не расстроился поражению в игре со сборной Германии

Главный тренер сборной Испании Луис Энрике прокомментировал результат встречи 1-го тура Лиги наций со сборной Германии (1:1), счёт в которой стал равным благодаря голу защитника испанцев Хосе Гайя на 5-й добавленной минуте.

«Я бы не расстроился поражению в игре со сборной Германии, но я бы остался зол, что игроки не добились того результата, которого они заслуживали. Я даже не ожидал увидеть такое хорошее движение от своих игроков. Добыть очки на последних минутах – это большая радость, иногда исход встречи становится справедливым.

Считаю, что в первом тайме у нас было больше явных голевых моментов. После забитого мяча Германия решила сыграть от обороны, после чего мы и решили перейти на игру с флангами. Ферран Торрес был великолепен, Ансу Фати – продемонстрировал яркий дебют. Те, кто только начинает делать первые шаги в сборной, отлично поработали. Со временем они начнут получать больше игрового времени. Мне нравится их настрой и желание работать», — цитирует Луиса Энрике Marca.