Алексис Санчес: после первой тренировки в «Манчестер Юнайтед» я захотел разорвать контракт

Нападающий «Интера» Алексис Санчес рассказал, что хотел расторгнуть контракт с «Манчестер Юнайтед» уже после первой тренировки.

«После первой тренировки я многое понял, я пришёл домой и спросил свою семью и своего менеджера, не могу ли разорвать контракт и вернуться в «Арсенал». Что-то мне не подходило, но я уже подписал контракт с «МЮ». Шли месяцы, а я чувствовал то же самое. В то время мы не были объединены как одна команда.

Журналисты рассуждали, не зная ситуации, и это меня задевало. Бывшие игроки тоже рассуждали и понятия не имели, что происходит внутри клуба. И это задевало меня. Игрок также зависит от внутренней среды, что нам нужно быть семьёй. Мы не были семьёй, и это отразилось на поле. Если кого-то нужно было обвинить, они обвиняли меня. Я самокритичен, и мне следовало играть лучше. Но меня всегда обвиняли, даже если я играл несколько минут», — приводит слова Санчеса Goal.

31-летний чилийский футболист подписал с «нерадзурри» контракт, рассчитанный до лета 2023 года. При этом итальянскому клубу Алексис достался бесплатно. Он расторг контракт с «Манчестер Юнайтед» и перебрался в миланскую команду на правах свободного агента.