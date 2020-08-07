Алексис Санчес обратился к болельщикам «Интера»

Нападающий «Интера» Алексис Санчес обратился к болельщикам после подписания полноценного контракта с клубом.
«Привет, болельщики «Интера»! Я очень рад остаться здесь с вами. Я очень этого хотел. Здесь я нашёл семью. В клубе работают замечательные люди, каждый хочет выиграть что-нибудь значимое и биться за команду. Я горю желанием завоевать трофей, чтобы порадовать вас. Рад быть с вами и надеюсь, что мы выиграем что-нибудь вместе», — сказал Санчес в ролике, опубликованном в «твиттере» клуба.
Сезон-2019/2020 Санчес провёл в «Интере» на правах аренды из «Манчестер Юнайтед». 31-летний форвард принял участие в 29 матчах во всех турнирах, стал автором 4 забитых мячей и отдал 10 результативных передач, а также получил 3 жёлтые и 1 красную карточку.
- 7 августа 2020
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