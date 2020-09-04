Дзюба вышел на четвёртое место в списке бомбардиров сборных СССР, СНГ и России

Нападающий «Зенита» и сборной России Артём Дзюба обошёл Эдуарда Стрельцова и вышел на четвёртое место в списке лучших бомбардиров в истории сборных СССР, СНГ и России. Форвард провёл в футболке национальной команды 43 матча и забил 26 мячей.



3 сентября сборная России выиграла у сборной Сербии (3:1) в первом туре Лиги наций. Дзюба забил два гола (один с пенальти) и превзошёл достижение Эдуарда Стрельцова, который стал автором 25 голом в составе сборной СССР (38 матчей). Валентин Иванов и Владимир Бессчастных также поразили ворота 26 раз, но им понадобилось большее количество игр.



Ближайшим конкурентом Дзюбы является Олег Протасов, на счету которого 29 голов в 68 матчах. Вторым в списке бомбардиров значится Кержаков, сыгравший 91 игру и забивший 30 мячей. На первом месте расположился Олег Блохин, у которого 42 гола за 112 встреч в футболке сборной СССР.

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