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«Ювентус» отдал полузащитника Туре в аренду «Витессу»

«Ювентус» отдал полузащитника Туре в аренду «Витессу»
Футбол / Италия 0

Полузащитник «Ювентуса» Идрисса Туре проведёт предстоящий сезон в «Витессе», сообщает пресс-служба нидерландского клуба.

22-летний немецкий футболист с гвинейскими корнями присоединился к команде на правах аренды. За «Витесс» он будет выступать под 27-м номером.

В команде из Арнема Туре предстоит дебютировать на взрослом уровне. Минувший сезон он провёл в составе «Ювентуса» U23, а ранее выступал за молодёжные команды «Вердера», «Шальке» и «РБ Лейпциг».

Прошлый сезон в Нидерландах был завершён досрочно из-за пандемии коронавируса. «Витесс» на момент приостановки розыгрыша занимал седьмое место в турнирной таблице Эредивизии. В Италии чемпионат был доигран, а «Ювентус» вновь финишировал на первой строчке.

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