Виктория Лопырёва: Дзюба — мощь!

Телеведущая и посол ЧМ-2018 Виктория Лопырёва выразила эмоции от победы сборной России в матче со сборной Сербией (3:1) в своём «твиттере».
«Дзюба — мощь! Лига наций возвращает большой международный футбол! Сборная России начинает сезон с победы над братской командой Сербии со счётом 3:1! Браво, ребята! Отличный старт и лучший подарок Станиславу Саламычу», — написала Лопырёва.
3 сентября состоялся матч первого тура Лиги наций, в котором сборная России переиграла сборную Сербии со счётом 3:1. Дубль записал на свой счёт Артём Дзюба, ещё один гол забил Вячеслав Караваев. Во втором туре национальной команде предстоит встреча с Венгрией (6 сентября).
2 сентября главный тренер сборной Станислав Черчесов отметил день рождения — ему исполнилось 57 лет.
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