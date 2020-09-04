Брат Оливье Тилла перешёл в «Тамбов»
Спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков рассказал об аренде полузащитника Себастьена Тилла из «Прогресса».
«Взяли в аренду из «Прогресса» Тилла до конца сезона. У нас есть право выкупа. Продолжаем работу и по другим трансферам», — сообщил Худяков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
Тилл выступает за «Прогресс» с 2012 года. За восемь сезонов полузащитник провёл 226 матчей, забил 48 мячей и отдал 57 результативных передач. Интернет-портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость Себастьена в € 175 тыс. В сезоне-2020/2021 Тилл провёл два матча и забил один гол.
В Российской Премьер-Лиге выступает младший брат Тилла Оливье, который играет за «Уфу». Он пополнил ряды уфимского клуба в 2018 году.
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