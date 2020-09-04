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Мутко: мечтал пригласить Моуринью на пост тренера сборной России. Обожаю его

Мутко: мечтал пригласить Моуринью на пост тренера сборной России. Обожаю его
Футбол / Сборная России 0

Бывший министр спорта России и президент Российского футбольного союза Виталий Мутко рассказал, что хотел пригласить на пост главного тренера национальной команды известного специалиста.

«У меня была мечта пригласить тренером сборной Моуринью. Ну просто я обожаю его. Я за «Тоттенхэм» начал болеть из-за него», — сказал Мутко в ролике, опубликованном в «твиттере» «Матч Премьер».

Мутко возглавлял РФС с 2005 по 2009 год. В 2015 году он вернулся на должность главы организации, спустя два года приостановил работу, а ещё спустя год покинул пост.

Жозе Моуринью, в настоящее время тренирующий «Тоттенхэм Хотспур», в ходе своей карьеры возглавлял «Порту», «Челси», «Интер», «Реал» и «Манчестер Юнайтед». Португальский специалист дважды выигрывал Лигу чемпионов, становился чемпионом Португалии, Англии, Италии и Испании и завоёвывал другие трофеи.

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