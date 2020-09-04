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В Ла Лиге опровергли заявление Лионеля Месси и его отца об отступных

В Ла Лиге опровергли заявление Лионеля Месси и его отца об отступных
Футбол / Испания 0

В Ла Лиге отреагировали на заявление нападающего «Барселоны» Лионеля Месси и его отца Хорхе.

В заявлении, опубликованном в «твиттере» журналиста Фабрицио Романо, слова 33-летнего футболиста опровергаются. Представители лиги утверждают, что пункт об отступных в размере € 700 млн по-прежнему действует.

Ранее появилась информация, что сегодня, 4 сентября, Месси ответит на заявление Ла Лиги, вставшей на сторону «Барселоны» в вопросе возможного ухода игрока. Впоследствии отец форварда заявил, что пункт об отступных потерял силу.

Напомним, Месси не собирается готовиться к сезону в составе сине-гранатовых и намерен покинуть «Барселону». В клубе в свою очередь надеются, что Лионель изменит решение и присоединится к партнёрам. Основным претендентом на аргентинца считается «Манчестер Сити».

Отец Месси заявил, что пункт об отступных в € 700 млн потерял силу
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