В Ла Лиге опровергли заявление Лионеля Месси и его отца об отступных

В Ла Лиге отреагировали на заявление нападающего «Барселоны» Лионеля Месси и его отца Хорхе.
В заявлении, опубликованном в «твиттере» журналиста Фабрицио Романо, слова 33-летнего футболиста опровергаются. Представители лиги утверждают, что пункт об отступных в размере € 700 млн по-прежнему действует.
Ранее появилась информация, что сегодня, 4 сентября, Месси ответит на заявление Ла Лиги, вставшей на сторону «Барселоны» в вопросе возможного ухода игрока. Впоследствии отец форварда заявил, что пункт об отступных потерял силу.
Напомним, Месси не собирается готовиться к сезону в составе сине-гранатовых и намерен покинуть «Барселону». В клубе в свою очередь надеются, что Лионель изменит решение и присоединится к партнёрам. Основным претендентом на аргентинца считается «Манчестер Сити».
- 4 сентября 2020
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