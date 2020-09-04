Объявлен стартовый состав молодёжной сборной России на матч с Болгарией
Стал известен состав молодёжной сборной России на отборочный матч чемпионата Европы 2021 года с национальной командой Болгарии. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Сборная России: Сафонов, Круговой, Евгеньев, Дивеев, Рассказов, Обляков, Кучаев, Умяров, Лесовой, Игнатьев, Глушенков.
Запасные: Максименко, Маслов, Степанов, Голубев, Марадишвили, Уткин, Ломовицкий, Глебов, Сулейманов.
Матч Россия — Болгария состоится сегодня, 4 сентября, на стадионе «Арена Химки» в подмосковных Химках. Начало встречи — в 19:00 мск. Напомним, следующий отборочный матч чемпионата Европы 2021 года подопечные Михаила Галактионова проведут 8 сентября. Соперником российской молодёжной команды станет сборная Польши. Матч начнётся в 17:00 мск.
- 4 сентября 2020
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