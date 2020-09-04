Виллиан провёл первую тренировку в «Арсенале»
Нападающий Виллиан провёл первую тренировку в лондонском «Арсенале».
«Приятные ощущения! С нетерпением жду начала сезона!» — написал Виллиан на своей странице в соцсетях.
Фото можно посмотреть на странице Виллиана в «Твиттере».
Напомним, 32-летний бразильский футболист подписал с «канонирами» контракт, рассчитанный на три года. За новую команду Виллиан будет выступать под 12-м номером.
Виллиан защищал цвета «Челси» с 2013 года, а до этого выступал за «Анжи», «Шахтёр» и «Коринтианс». В сборную Бразилии вызывается с 2011 года. В минувшем сезоне нападающий принял участие в 36 матчах английской Премьер-лиги, забил 9 голов (4 – с пенальти), отдал 7 результативных передач и получил 4 жёлтые карточки.
Виллиан: я в восторге от «Арсенала» и благодарен руководству клуба за все усилия
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