Зайнутдинов был заменён в матче Лиги наций со сборной Литвы из-за повреждения

Полузащитник сборной Казахстана и ЦСКА Бахтиёр Зайнутдинов, не смог доиграть даже первый тайм матча с национальной командой Литвы в Лиге наций УЕФА.



Хавбек был заменен на 30-й минуте — покидая поле, Бактиёр слегка прихрамывал. Вместо него вышел Максим Федин. Отметим, что именно Зайнутдинов стал автором первого и пока единственного гола в этом матче: он вывел вперёд сборную Казахстана уже на 3-й минуте.

Встреча Литва — Казахстан проходит в эти минуты на стадионе «LFF — Ветра» в Вильнюсе (Литва). Соперниками сборных Литвы и Казахстана по группе 4 Лиги С являются национальные команды Албании и Беларуси. В следующий раз сборные Казахстана и Литвы сыграют в групповом этапе Лиги наций УЕФА 18 ноября.