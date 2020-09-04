Молодёжная сборная России обыграла Болгарию и укрепила лидерство в группе

Молодёжная сборная России обыграла Болгарию в матче квалификации чемпионата Европы 2021 года. Встреча прошла на стадионе «Арена Химки» в Москве и завершилась со счётом 2:0.
Дебютный мяч в этой игре был забит уже спустя несколько секунд после стартового свистка. С подачи полузащитника Константина Кучаева точно в нижний правый угол пробил нападающий Максим Глушенков.
Российскому коллективу удалось удвоить преимущество во втором тайме. После розыгрыша стандартного положения плотным ударом мяч в сетку ворот на 64-й минуте отправил защитник Игорь Дивеев, ему ассистировал его партнёр по защите Роман Евгеньев.
Таким образом, сборная России набрала 17 очков и укрепила лидерство в группе E. У болгар 8 баллов.
Следующий отборочный матч чемпионата Европы 2021 года подопечные Михаила Галактионова проведут 8 сентября. Соперником российской молодёжной команды станет сборная Польши. Матч начнётся в 17:00 мск.
- 4 сентября 2020
-
20:59
-
20:59
-
20:52
-
20:50
-
20:30
-
20:15
-
20:12
-
20:03
-
20:02
-
19:34
-
19:33
-
19:22
-
19:17
-
19:10
-
19:02
-
18:55
-
18:55
-
18:38
-
18:35
-
18:15
-
18:11
-
18:06
-
17:53
-
17:50
-
17:41
-
17:22
-
17:19
-
17:16
-
17:09
-
17:08
-
17:08
-
16:50
-
16:40
-
16:35
-
16:26