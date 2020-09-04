Молодёжная сборная России обыграла Болгарию и укрепила лидерство в группе

Молодёжная сборная России обыграла Болгарию в матче квалификации чемпионата Европы 2021 года. Встреча прошла на стадионе «Арена Химки» в Москве и завершилась со счётом 2:0.

Дебютный мяч в этой игре был забит уже спустя несколько секунд после стартового свистка. С подачи полузащитника Константина Кучаева точно в нижний правый угол пробил нападающий Максим Глушенков.

Российскому коллективу удалось удвоить преимущество во втором тайме. После розыгрыша стандартного положения плотным ударом мяч в сетку ворот на 64-й минуте отправил защитник Игорь Дивеев, ему ассистировал его партнёр по защите Роман Евгеньев.

Таким образом, сборная России набрала 17 очков и укрепила лидерство в группе E. У болгар 8 баллов.

Следующий отборочный матч чемпионата Европы 2021 года подопечные Михаила Галактионова проведут 8 сентября. Соперником российской молодёжной команды станет сборная Польши. Матч начнётся в 17:00 мск.