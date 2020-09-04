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Сборная Нидерландов обыграла Польшу в матче Лиги наций

Сборная Нидерландов обыграла Польшу в матче Лиги наций
Футбол / Лига наций УЕФА 0

В матче 1-го тура группы 1 Лиги А Лиги наций сборная Нидерландов принимала национальную команду Польши. Встреча прошла на стадионе «Йохан Круифф Арена» в Амстердаме и завершилась победой хозяев со счётом 1:0.

Единственный гол на 61-й минуте забил нападающий сборной Нидерландов и «Тоттенхэм Хотспур» Стивен Бергвейн, результативную передачу отдал защитник Ханс Хатебур.

Обслуживала встречу болгарская бригада арбитров во главе с Георги Кабаковым. В бригаду входили ассистенты Мартин Маргаритов и Диян Валков. Резервный арбитр — Никола Попов.

Следующий матч сборных Польши и Нидерландов в групповом этапе Лиги наций состоится 18 ноября 2020 года. Соперниками Польши и Нидерландов по группе 1 Лиги А являются национальные команды Италии и Боснии и Герцеговины.

Лига наций УЕФА. Лига A. Группа 1. 1-й тур
04 сентября 2020, пятница. 21:45 МСК
Нидерланды
Окончен
1 : 0
Польша
1:0 Бергвейн – 61'
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