Сборная Нидерландов обыграла Польшу в матче Лиги наций

В матче 1-го тура группы 1 Лиги А Лиги наций сборная Нидерландов принимала национальную команду Польши. Встреча прошла на стадионе «Йохан Круифф Арена» в Амстердаме и завершилась победой хозяев со счётом 1:0.



Единственный гол на 61-й минуте забил нападающий сборной Нидерландов и «Тоттенхэм Хотспур» Стивен Бергвейн, результативную передачу отдал защитник Ханс Хатебур.



Обслуживала встречу болгарская бригада арбитров во главе с Георги Кабаковым. В бригаду входили ассистенты Мартин Маргаритов и Диян Валков. Резервный арбитр — Никола Попов.



Следующий матч сборных Польши и Нидерландов в групповом этапе Лиги наций состоится 18 ноября 2020 года. Соперниками Польши и Нидерландов по группе 1 Лиги А являются национальные команды Италии и Боснии и Герцеговины.