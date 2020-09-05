В Греции сообщили, что новичок «Ливерпуля» Цимикас заразился коронавирусом

Защитник «Ливерпуля» и сборной Греции Константинос Цимикас заразился коронавирусной инфекцией, сообщает Gazzetta.gr.



По информации источника, результат теста Цимикаса на коронавирус оказался положительным. Ожидается, что защитник в ближайшее время покинет расположение сборной Греции, которая готовиться к матчу Лиги наций со сборной Косово.



Цимикас является воспитанником «Олимпиакоса». В минувшем сезоне защитник принял участие в 20 матчах чемпионата Греции, в которых забил 5 голов и получил 4 жёлтые карточки. Контракт греческого футболиста с клубом из города Пирей действовал до лета 2022 года. 10 августа Цимикас подписал с мерсисайдцами долгосрочный контракт. За «Ливерпуль» греческий игрок будет выступать под 21-м номером.

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