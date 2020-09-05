В Греции сообщили, что новичок «Ливерпуля» Цимикас заразился коронавирусом
Защитник «Ливерпуля» и сборной Греции Константинос Цимикас заразился коронавирусной инфекцией, сообщает Gazzetta.gr.
По информации источника, результат теста Цимикаса на коронавирус оказался положительным. Ожидается, что защитник в ближайшее время покинет расположение сборной Греции, которая готовиться к матчу Лиги наций со сборной Косово.
Цимикас является воспитанником «Олимпиакоса». В минувшем сезоне защитник принял участие в 20 матчах чемпионата Греции, в которых забил 5 голов и получил 4 жёлтые карточки. Контракт греческого футболиста с клубом из города Пирей действовал до лета 2022 года. 10 августа Цимикас подписал с мерсисайдцами долгосрочный контракт. За «Ливерпуль» греческий игрок будет выступать под 21-м номером.
«Ливерпуль» объявил о переходе защитника Цимикаса из «Олимпиакоса»
- 5 сентября 2020
-
00:47
-
00:43
-
00:32
-
00:29
-
00:21
-
00:12
-
00:01
- 4 сентября 2020
-
23:54
-
23:46
-
23:42
-
23:40
-
23:36
-
23:20
-
23:01
-
22:53
-
22:28
-
22:21
-
22:11
-
21:53
-
21:50
-
21:33
-
21:24
-
21:09
-
20:59
-
20:59
-
20:52
-
20:50
-
20:30
-
20:15
-
20:12
-
20:03
-
20:02
-
19:34
-
19:33
-
19:22
Партнерский контент