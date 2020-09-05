Евсеев — о новом формате Кубка России: запутался. Не знаю, сколько матчей там будет

Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев рассказал о задачах команды в нынешнем розыгрыше Кубка России. Напомним, в элитном раунде турнира «Уфе» предстоит сыграть с «Чертаново» и «Ленинградцем».
«Мы не делим на задачи: чемпионат и Кубок. Понятно, что в Кубке нужно выиграть меньше матчей, чтобы попасть в еврокубки. Сейчас новая стадия, я запутался, не знаю, сколько встреч там будет. Узнали, что проведём одну встречу с командой ПФЛ и один матч с командой ФНЛ. Задача — выйти из этой сложной группы», — сказал Евсеев в интервью клубной пресс-службе, опубликованном на канале «Уфы» в YouTube.
Напомним, матчи группового этапа Кубка России пройдут в дни проведения еврокубковых матчей. Клубы, представляющие Россию в Лиге чемпионов и Лиге Европы, начнут своё участие в турнире со стадии 1/8 финала, где сыграют победители 10 групп.
- 5 сентября 2020
-
10:41
-
10:40
-
10:21
-
10:09
-
10:02
-
10:01
-
10:00
-
09:47
-
09:46
-
09:30
-
09:24
-
09:19
-
07:37
-
05:25
-
00:47
-
00:43
-
00:32
-
00:29
-
00:21
-
00:12
-
00:01
- 4 сентября 2020
-
23:54
-
23:46
-
23:42
-
23:40
-
23:36
-
23:20
-
23:01
-
22:53
-
22:28
-
22:21
-
22:11
-
21:53
-
21:50
-
21:33