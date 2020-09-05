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Евсеев — о новом формате Кубка России: запутался. Не знаю, сколько матчей там будет

Евсеев — о новом формате Кубка России: запутался. Не знаю, сколько матчей там будет
Футбол / Кубок России 0

Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев рассказал о задачах команды в нынешнем розыгрыше Кубка России. Напомним, в элитном раунде турнира «Уфе» предстоит сыграть с «Чертаново» и «Ленинградцем».

«Мы не делим на задачи: чемпионат и Кубок. Понятно, что в Кубке нужно выиграть меньше матчей, чтобы попасть в еврокубки. Сейчас новая стадия, я запутался, не знаю, сколько встреч там будет. Узнали, что проведём одну встречу с командой ПФЛ и один матч с командой ФНЛ. Задача — выйти из этой сложной группы», — сказал Евсеев в интервью клубной пресс-службе, опубликованном на канале «Уфы» в YouTube.

Напомним, матчи группового этапа Кубка России пройдут в дни проведения еврокубковых матчей. Клубы, представляющие Россию в Лиге чемпионов и Лиге Европы, начнут своё участие в турнире со стадии 1/8 финала, где сыграют победители 10 групп.

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