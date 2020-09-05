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«Лидс» заинтересован в приобретении полузащитника «Барселоны» Рафиньи

«Лидс» заинтересован в приобретении полузащитника «Барселоны» Рафиньи
Футбол / Англия 0

Полузащитник «Барселоны» Рафинья Алькантара может в ближайшее время перебраться в английскую Премьер-лигу. Игрок попал в сферу интересов новичка элитного дивизиона «Лидса», сообщает испанское издание Sport.

«Барселона» готова расстаться с полузащитником за € 16 млн, но английский клуб рассчитывает снизить эту сумму в ходе переговоров. Рафинья выражал желание выступать в английской Премьер-лиге, поскольку в этот чемпионат может перебраться его брат Тиаго Алькантара. В приобретении полузащитника «Баварии» заинтересован «Ливерпуль».

Рафинья Алькантара является воспитанником «Барселоны», он попал в систему клуба в 2007 году. Сезон-2019/2020 полузащитник провёл в «Сельте» на правах аренды. Бразилец сыграл 33 матча, забил четыре гола и отдал две результативных передачи. Интернет-портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость Рафиньи в € 9,5 млн.

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