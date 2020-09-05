Роналду пропустит матч со сборной Хорватии из-за укуса пчелы
Нападающий «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду не поможет национальной команде в матче Лиги наций УЕФА с Хорватией. Игрок не тренировался на протяжении нескольких дней, поскольку лечит инфекцию, вызванную пчелиным укусом, сообщает Football Italia.
«Очень сомневаюсь, что с ним все будет в порядке к матчу. Он хорошо тренировался, но вдруг в среду палец на ноге покраснел, будто ужалила пчела. Теперь надо подождать. С инфекцией не знаешь, сколько времени займет выздоровление», — сказал главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш.
Сборная Португалии в ближайшее время проведёт два матча Лиги наций.УЕФА Национальная команда встретится со сборными Хорватии (5 сентября) и Швеции (8 сентября).
Криштиану Роналду рискует пропустить предстоящие матчи Лиги наций
- 5 сентября 2020
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