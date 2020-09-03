Криштиану Роналду рискует пропустить предстоящие матчи Лиги наций

Нападающий «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду проходит лечение из-за инфекции в пальце на правой ноге. 35-летний португалец занимался в спортзале, а 3 сентября пропустил утренний тренировочный процесс. Форвард проходит курс лечения антибиотиками, а тренерский штаб постоянно следит за здоровьем Роналду, сообщает Федерация футбола Португалии.
Сборная Португалии в ближайшее время проведёт два матча Лиги наций. Национальная команда встретится с Хорватией (5 сентября) и Швецией (8 сентября). Вопрос об участии нападающего в этих играх будет решаться позже.
В сезоне-2019/2020 Роналду провёл 57 матчей, забил 50 мячей и отдал пять результативных передач. В составе национальной команды Криштиану выходил на поле 164 раза и забил 99 голов.
- 3 сентября 2020
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