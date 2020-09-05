Агент Алексея Миранчука: в марте «Ювентус» должен был выйти на «Локомотив»

Агент полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука Вадим Шпинев рассказал об интересе со стороны других итальянских клубов.
«До нового года, и я этого не скрывал, была поездка в Милан. Итальянские партнёры подготовили поездку, очень помогал Габриэле Джуффриде. Там у меня были прямые контакты с тремя клубами. Познакомились с синьором Паратичи – спортивным директором «Ювентуса», с синьором Массара – спортивным директором «Милана» и общались со спортивным директором «Интера». Эти встречи носили ознакомительный характер, мы обменивались впечатлениями и информацией. Паратичи сказал, что постарается сформировать предложение для «Локомотива». Говорил, что в конце марта — начале апреля «Ювентус» выйдет на московский клуб. Но случилась всем известная коронавирусная история. Сложно судить, что не получилось у других клубов. Но по «Интеру» я чётко понимал, что там команда сильно зависит от Конте. Все трансферы происходят по его решению. А с «Аталантой» случилось то, чего мы хотели», — сказал Шпинёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
- 5 сентября 2020
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