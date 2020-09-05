«Крылья Советов» разгромили «Нижний Новгород» и поднялись на 10-е место в ФНЛ

В матче 7-го тура Футбольной национальной лиги «Крылья Советов» одержали победу над «Нижним Новгородом». Встреча проходила на стадионе «Самара Арена» и завершилась со счётом 3:0 в пользу хозяев.

На 19-й минуте встречи счёт открыл нападающий Егор Голенков. Преимущество самарцев увеличил форвард Иван Сергеев. На 81-й минуте полузащитник «Крыльев Советов» Роман Ежов довёл счёт до разгромного.

После 7 туров «Крылья Советов», набрав 10 очков, поднялись на 10-е место в турнирной таблице Футбольной национальной лиги. «Нижний Новгород» (10) занимает 13-е место. Лидером ФНЛ является «Оренбург» (16).

Результаты других матчей ФНЛ:

«Шинник» — «Чайка» — 0:0

«Акрон» — «Велес» — 0:1

«Чертаново» — «Текстильщик» — 0:1