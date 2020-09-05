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«Крылья Советов» разгромили «Нижний Новгород» и поднялись на 10-е место в ФНЛ

«Крылья Советов» разгромили «Нижний Новгород» и поднялись на 10-е место в ФНЛ
Футбол / ФНЛ - Первый дивизион 0

В матче 7-го тура Футбольной национальной лиги «Крылья Советов» одержали победу над «Нижним Новгородом». Встреча проходила на стадионе «Самара Арена» и завершилась со счётом 3:0 в пользу хозяев.

На 19-й минуте встречи счёт открыл нападающий Егор Голенков. Преимущество самарцев увеличил форвард Иван Сергеев. На 81-й минуте полузащитник «Крыльев Советов» Роман Ежов довёл счёт до разгромного.

После 7 туров «Крылья Советов», набрав 10 очков, поднялись на 10-е место в турнирной таблице Футбольной национальной лиги. «Нижний Новгород» (10) занимает 13-е место. Лидером ФНЛ является «Оренбург» (16).

Результаты других матчей ФНЛ:

«Шинник» — «Чайка» — 0:0

«Акрон» — «Велес» — 0:1

«Чертаново» — «Текстильщик» — 0:1

ФНЛ - Первый дивизион. 7-й тур
05 сентября 2020, суббота. 16:00 МСК
Крылья Советов
Самара
Окончен
3 : 0
Нижний Новгород
Нижний Новгород
1:0 Голенков – 19'   2:0 Сергеев – 72'   3:0 Ежов – 81'
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