Лёв — о Хаверце: плохо, когда большие таланты покидают Бундеслигу

Главный тренер сборной Германии Йоахим Лёв накануне матча Лиги наций УЕФА со Швейцарией прокомментировал трансфер полузащитника «Байера» Кая Хаверца в «Челси».
«Плохо, когда таких огромных талантов, как Кай, больше нет в Бундеслиге. Но вижу и положительные моменты в ситуации. Игроки развиваются за границей. Думаю, если Кай и Тимо Вернер в «Челси» сделают новый шаг в развитии, это, конечно, нам поможет", — цитирует Лёва «твиттер» Bayern & Germany.
Контракт 21-летнего немецкого футболиста с синими рассчитан на пять лет. Сообщалось, что сумма трансфера Хаверца в «Челси» составит € 80 млн плюс € 20 млн в качестве бонусов.
Хаверц выступал в составе основной команды леверкузенского «Байера» с 2016 года. В сезоне-2019/2020 принял участие в 30 матчах немецкой Бундеслиги, забил 12 мячей и отдал 6 результативных передач. С 2018 года футболист вызывается в сборную Германии.
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