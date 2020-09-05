«Увидимся в Лондоне!» Хаверц поприветствовал болельщиков «Челси»

Полузащитник «Челси» Кай Хаверц, который накануне перешёл в лондонский клуб из «Байера», поприветствовал болельщиков лондонской команды.
«Привет, „Челси“, я синий! Очень горжусь тем, что могу присоединиться к «Челси». Вчера исполнились детские мечты. Не могу дождаться момента, когда надену синюю форму и буду играть на „Стэмфорд Бридж“ на глазах у всех наших невероятных фанатов. Увидимся в Лондоне! Берегите себя и будьте здоровы! Ваш Кай», — написал Хаверц на своей странице в «Твиттере».
Контракт 21-летнего немецкого футболиста с синими рассчитан на пять лет. Сообщалось, что сумма трансфера Хаверца в «Челси» составит € 80 млн плюс € 20 млн в качестве бонусов.
Хаверц выступал в составе основной команды леверкузенского «Байера» с 2016 года. В сезоне-2019/2020 полузащитник принял участие в 30 матчах немецкой Бундеслиги, забил 12 мячей и отдал 6 результативных передач. С 2018 года футболист вызывается в сборную Германии.
- 5 сентября 2020
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