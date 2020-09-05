Байрамян дебютировал за сборную Армении
Полузащитник «Ростова» Хорен Байрамян провёл первый матч за сборную Армении.
28-летний Байрамян вышел в стартовом составе на матч Лиги наций УЕФА между Арменией и Северной Македонией (1:2). Полузащитник провёл на поле первый тайм, после чего его заменил хавбек Тигран Барсегян.
Байрамян родился в армянском городе Тавуше, однако семья переехала в Россию. Окончил Ростовское областное училище олимпийского резерва. С 2011 года выступает за «Ростов». На правах аренды играл за волгоградский «Ротор», астраханский «Волгарь» и казанский «Рубин».
В 2012 году провёл семь матчей за молодёжную сборную России, но в 2020-м принял решение выступать за национальную команду на родине, договорившись с Федерацией футбола Армении.
Полузащитник «Ростова» Байрамян впервые прибыл в расположение сборной Армении
- 5 сентября 2020
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