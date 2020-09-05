Игроки сборных Англии и Исландии стали на колено в поддержку Black Lives Matter
Футболисты сборных Англии и Исландии поддержали акцию #BlackLivesMatter («Жизни чёрных важны»), почтив память погибшего в США афроамериканца Джорджа Флойда.
Перед началом встречи игроки стали на колено.
Встреча проходит на стадионе «Лаугардалсвёллур» в Рейкьявике (Исландия). «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Исландия — Англия.
25 мая в Миннеаполисе афроамериканец Джордж Флойд погиб в результате жестоких действий полицейских во время задержания. Один из сотрудников полиции удерживал мужчину на асфальте коленом, мешая ему дышать. После этого массовые беспорядки охватили более 20 штатов США, а в социальных сетях люди начали оставлять сообщения в защиту афроамериканцев с хештегом #BlackLivesMatter.
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