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Игроки сборных Англии и Исландии стали на колено в поддержку Black Lives Matter

Игроки сборных Англии и Исландии стали на колено в поддержку Black Lives Matter
Футбол / Лига наций УЕФА 0

Футболисты сборных Англии и Исландии поддержали акцию #BlackLivesMatter («Жизни чёрных важны»), почтив память погибшего в США афроамериканца Джорджа Флойда.

Перед началом встречи игроки стали на колено.

Встреча проходит на стадионе «Лаугардалсвёллур» в Рейкьявике (Исландия). «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Исландия — Англия.

25 мая в Миннеаполисе афроамериканец Джордж Флойд погиб в результате жестоких действий полицейских во время задержания. Один из сотрудников полиции удерживал мужчину на асфальте коленом, мешая ему дышать. После этого массовые беспорядки охватили более 20 штатов США, а в социальных сетях люди начали оставлять сообщения в защиту афроамериканцев с хештегом #BlackLivesMatter.

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