Источник: тренер солигорского «Шахтёра» уволился из-за конфликта с одним из руководителей

Главный тренер солигорского «Шахтёра» Юрий Вернидуб покинул команду из-за конфликта с одним из руководителей клуба, сообщает Meta-ratings.com.ua.

По информации источника, разногласия украинского специалиста с руководством «Шахтёра» возникли уже определённое время назад, однако конфликт достиг пика, после чего Вернидуб принял решение завершить работу в Беларуси. Сейчас украинский специалист и его тренерский штаб находятся в Солигорске и планируют вернуться на Украину в ближайшее время.

Пресс-служба клуба накануне сообщила, что Юрий Вернидуб принял решение подать в отставку со своего поста по собственному желанию, в связи с семейными обстоятельствами.

Вернидуб возглавил клуб в 2019 году. До этого он работал в луганской «Заре».



Солигорский «Шахтёр», набрав 43 очка в 22 матчах, возглавляет турнирную таблицу чемпионата Беларуси.