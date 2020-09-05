Голевой пас Кварацхелии помог Грузии обыграть Эстонию

В матче 1-го тура Лиги C группы 2 Лиги наций УЕФА сборная Грузии обыграла сборную Эстонии. Встреча проходила на стадионе «Ле Кок Арена — Лиллекюла» в Таллине (Эстония) и завершилась со счётом 1:0 в пользу гостей.

Единственный гол, на 32-й минуте, забил нападающий грузинской команды Ника Качарава, ассистировал ему полузащитник казанского «Рубина» Хвича Кварацхелия.

Обслуживала встречу литовская бригада арбитров во главе с Донатасом Румшасом, помогали ему Александрас Радюшас и Довидас Сужиделис. Резервный арбитр — Манфредас Лукьянчукас.

8 сентября Грузия дома сыграет с Северной Македонией, которая сегодня переиграла сборную Армении (2:1).

Результаты других матчей Лиги наций:

Азербайджан — Люксембург — 1:2

Кипр — Черногория — 0:2