Голевой пас Кварацхелии помог Грузии обыграть Эстонию
В матче 1-го тура Лиги C группы 2 Лиги наций УЕФА сборная Грузии обыграла сборную Эстонии. Встреча проходила на стадионе «Ле Кок Арена — Лиллекюла» в Таллине (Эстония) и завершилась со счётом 1:0 в пользу гостей.
Единственный гол, на 32-й минуте, забил нападающий грузинской команды Ника Качарава, ассистировал ему полузащитник казанского «Рубина» Хвича Кварацхелия.
Обслуживала встречу литовская бригада арбитров во главе с Донатасом Румшасом, помогали ему Александрас Радюшас и Довидас Сужиделис. Резервный арбитр — Манфредас Лукьянчукас.
8 сентября Грузия дома сыграет с Северной Македонией, которая сегодня переиграла сборную Армении (2:1).
Результаты других матчей Лиги наций:
Азербайджан — Люксембург — 1:2
Кипр — Черногория — 0:2
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