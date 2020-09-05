«Химки» и юношеская сборная России в товарищеском матче забили 10 голов
Сегодня, 5 сентября, в рамках учебно-тренировочного сбора юношеская сборная России (игроки 2001 года рождения) провела товарищеский матч с «Химками». Встреча, проходившая на стадионе «Родина» в Химках, завершилась вничью со счётом 5:5.
В составе подмосковного клуба забили Кухарчук, Воробьев, Конате, дубль на счету Алиева. У сборной России точные выстрелы оформили Микушин, Кравцов, а Кутовой забил три мяча.
Юношескую сборную тренирует бывший нападающий «Зенита» Александр Кержаков. Коллектив (игроки 2001 года рождения) ведёт подготовку к элитному раунду чемпионата Европы U19. В октябре на мини-турнире во Франции россияне поспорят за выход в следующую стадию с командой принимающей страны, а также Грузией и Шотландией.
«Химки» подписали нигерийского полузащитника «Руха» Осучукву
- 5 сентября 2020
-
22:59
-
22:53
-
22:50
-
22:21
-
22:15
-
21:51
-
21:45
-
21:40
-
21:24
-
21:16
-
21:07
-
20:50
-
20:49
-
20:41
-
20:34
-
20:32
-
20:29
-
20:10
-
20:08
-
19:57
-
19:51
-
19:34
-
19:25
-
19:11
-
19:07
-
19:05
-
18:55
-
18:40
-
18:19
-
18:15
-
18:10
-
17:51
-
17:51
-
17:42
-
17:42
Партнерский контент