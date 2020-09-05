«Химки» и юношеская сборная России в товарищеском матче забили 10 голов

Сегодня, 5 сентября, в рамках учебно-тренировочного сбора юношеская сборная России (игроки 2001 года рождения) провела товарищеский матч с «Химками». Встреча, проходившая на стадионе «Родина» в Химках, завершилась вничью со счётом 5:5.

В составе подмосковного клуба забили Кухарчук, Воробьев, Конате, дубль на счету Алиева. У сборной России точные выстрелы оформили Микушин, Кравцов, а Кутовой забил три мяча.

Юношескую сборную тренирует бывший нападающий «Зенита» Александр Кержаков. Коллектив (игроки 2001 года рождения) ведёт подготовку к элитному раунду чемпионата Европы U19. В октябре на мини-турнире во Франции россияне поспорят за выход в следующую стадию с командой принимающей страны, а также Грузией и Шотландией.