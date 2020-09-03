«Химки» подписали нигерийского полузащитника «Руха» Осочукву

Полузащитник брестского «Руха» Чиди Осочукву перешёл в подмосковные «Химки».

«Переход нигерийского полузащитника в стан новичка Российской Премьер-Лиги и финалиста Кубка России сезона-2019/2020 осуществлен в рамках летнего трансферного окна, которое было продлено исполнительным комитетом РФС до 17 октября. Условия сделки не разглашаются. Спасибо за всё, Чиди! Удачи в РПЛ!» — сообщает пресс-служба белорусского клуба в сообществе «ВКонтакте».

В этом сезоне Осочукву провёл в чемпионате Беларуси 11 матчей, отдал одну результативную передачу. Ранее 26-летний нигериец выступал за «Динамо-Брест», «Брагу» и «Долфин».

Сообщалось, что подмосковный клуб вёл переговоры с полузащитником Денисом Глушаковым и предлагал ему соглашение, рассчитанное до конца сезона-2020/2021, но не сумел удовлетворить финансовые требования россиянина.